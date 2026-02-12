Intervento preventivo di sanificazione delle tubazioni dopo un caso di legionellosi

Due palazzi comunali a Collegno sono rimasti senza acqua giovedì 12 febbraio. La decisione di chiudere temporaneamente l’acqua è arrivata dopo un intervento preventivo di sanificazione delle tubature, in risposta a un caso di legionellosi. La misura mira a eliminare eventuali rischi e a garantire la sicurezza dei residenti e degli uffici pubblici coinvolti. Nessuna persona è rimasta senza acqua per più di qualche ora, e le autorità assicurano che il servizio sarà ripristinato al più presto.

Collegno, Allerta Legionella: Due Palazzi Senz’Acqua per Sanificazione Preventiva. Due palazzi comunali a Collegno, in provincia di Torino, sono rimasti senza acqua giovedì 12 febbraio 2026 a causa di un intervento di sanificazione delle tubature. La misura precauzionale è stata decisa in seguito alla segnalazione di un caso di legionellosi da parte dell’ASL To3, che potrebbe essere collegato agli edifici di viale Partigiani, tra il numero 40 e il 56. L’intervento, ripetuto anche sabato 14 febbraio, mira a eliminare ogni potenziale rischio di proliferazione del batterio. L’Allarme Sanitario e la Reazione di Atc.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Collegno Allerta Legionella Dopo un caso di meningite chiusa domani per sanificazione la scuola Angiulli L’istituto comprensivo Angiulli sarà chiuso domani, mercoledì 14 gennaio, a seguito di un caso di meningite. Requisiti HACCP per la sanificazione delle cucine professionali Il rispetto delle norme HACCP per la sanificazione delle cucine professionali è fondamentale per garantire la sicurezza alimentare. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Collegno Allerta Legionella Argomenti discussi: Legionella a scuola, chiude una materna; Lago di Garda. Massardi (Lega): Via libera alla legge sulla sanificazione delle barche per difendere biodiversità e pesca. Intervento preventivo di sanificazione delle tubazioni dopo un caso di legionellosi, a Collegno due palazzi senz'acqua per due giorniQuando l'acqua è aperta è sufficiente utilizzare un filtro fornito da Atc, dopo la fine dell'opera non sarà più necessario. Il Comune chiede l'invio di un'autobotte ... torinotoday.it Santa Clara, intervento di sanificazione dopo le proteste per topi e degradoPavia. È iniziato l’intervento di pulizia e sanificazione dell’area verde che fa parte del complesso dell’ex monastero di Santa Clara. Gli uomini di Asm hanno avviato la rimozione dell’edera che aveva ... laprovinciapavese.gelocal.it Servizi straordinari di controllo del territorio: sequestro preventivo, sgombero e sigilli di Stato. ... #OCCUPAZIONE #taurianova #Abusivi #case https://www.telemia.it/taurianova-occupa-abusivamente-un-alloggio-popolare-intervento-dei-carabinieri-e-immobile- - facebook.com facebook Prima l’evacuazione, poche ore dopo il crollo. A Casoria, cedimento parziale nella notte di un edificio in via Cavour: decisiva l'evacuazione disposta dai #vigilidelfuoco ieri sera dopo una verifica statica. L'intervento preventivo ha messo in salvo 15 famiglie #N x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.