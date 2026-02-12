Inter Juventus probabili formazioni | a centrocampo ancora dubbi per Chivu

Sabato sera alle 20, Inter e Juventus si sfidano a San Siro nel derby d’Italia. I nerazzurri cercano di mantenere il passo in campionato, ma ancora non sono chiare le scelte definitive per il centrocampo, dove Chivu resta in dubbio. Le due squadre arrivano pronte a darsi battaglia in una partita che promette emozioni.

Inter Juventus probabili formazioni. San Valentino a San Siro profuma di derby d’Italia. Inter e Juventus si ritrovano sabato 14 febbraio alle 20.45, a distanza di cinque mesi dal pirotecnico 4-3 dell’Allianz Stadium che aveva sorriso ai bianconeri. Stavolta il palcoscenico è Milano e la posta in palio pesa tantissimo nella corsa ai vertici della Serie A. Cristian Chivu ritrova due pedine fondamentali come Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, entrambi rientrati in gruppo dopo i rispettivi problemi fisici. La loro presenza dal primo minuto resta però in dubbio: l’allenatore nerazzurro potrebbe scegliere la via della prudenza, affidandosi inizialmente a un centrocampo composto da Sucic, Zielinski e Mkhitaryan, con il polacco in cabina di regia.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Le probabili formazioni di Inter e Bologna sono al centro dell’attenzione, con Chivu che potrebbe confermare l’undici schierato a Bergamo.

