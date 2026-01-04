Probabili formazioni Inter Bologna Chivu conferma l’11 di Bergamo? Ancora 3 dubbi per lui

Le probabili formazioni di Inter e Bologna sono al centro dell’attenzione, con Chivu che potrebbe confermare l’undici schierato a Bergamo. Tuttavia, il tecnico nerazzurro deve ancora sciogliere tre dubbi di formazione. Ecco le ultime novità sulle possibili scelte e le condizioni delle due squadre in vista dell’impegno in programma.

Squadra che convince non si cambia. Per la sfida di questa sera contro il Bologna, l' Inter sembra intenzionata a scendere in campo con lo stesso assetto che ha affrontato l'Atalanta lo scorso 28 dicembre. Secondo quanto riportato dai principali quotidiani sportivi, Cristian Chivu vuole affidarsi alle certezze per iniziare il 2026 col piede giusto, rinviando il turnover massiccio al turno infrasettimanale contro il Parma. Tuttavia, il Corriere dello Sport segnala ancora tre ballottaggi aperti.

