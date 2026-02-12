Inter Juventus i bianconeri sorridono | McKennie è pienamente recuperato! Le ultime

La Juventus può sorridere: Weston McKennie ha superato l’infortunio e oggi si allena con i compagni. Il centrocampista americano è tornato a disposizione di Allegri e potrebbe essere in campo già dalla prossima partita. I bianconeri sperano di ritrovare presto anche altri titolari dopo un periodo difficile.

Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Mentre ad Appiano Gentile il tecnico Cristian Chivu — l'ex difensore eroe del Triplete, oggi guida carismatica della panchina dell'Inter — prepara meticolosamente le prossime mosse tattiche per blindare la difesa, da Torino giungono notizie che interessano da vicino la rincorsa dei nerazzurri. Il quartier generale della Continassa ha infatti riaccolto a pieno regime Weston McKennie, centrocampista americano noto per la sua grande duttilità e per gli inserimenti aerei fulminei.

