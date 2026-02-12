Inter Juventus i bianconeri sorridono | McKennie è pienamente recuperato! Le ultime

Da internews24.com 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus può sorridere: Weston McKennie ha superato l’infortunio e oggi si allena con i compagni. Il centrocampista americano è tornato a disposizione di Allegri e potrebbe essere in campo già dalla prossima partita. I bianconeri sperano di ritrovare presto anche altri titolari dopo un periodo difficile.

Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Mentre ad  Appiano Gentile  il tecnico  Cristian Chivu  — l’ex difensore eroe del Triplete, oggi  guida carismatica della panchina dell’Inter  — prepara meticolosamente le prossime mosse tattiche per blindare la difesa, da Torino giungono notizie che interessano da vicino la rincorsa dei  nerazzurri. Il quartier generale della Continassa ha infatti riaccolto a pieno regime  Weston McKennie, centrocampista americano noto per la sua grande duttilità e per gli inserimenti aerei fulminei. 🔗 Leggi su Internews24.com

inter juventus i bianconeri sorridono mckennie 232 pienamente recuperato le ultime

© Internews24.com - Inter Juventus, i bianconeri sorridono: McKennie è pienamente recuperato! Le ultime

Approfondimenti su Inter Juventus

Rinnovo McKennie, la Juventus spinge ma attenzione all’Inter: Marotta pronto a fare lo sgarbo ai bianconeri. Le ultimissime

La Juventus sta spingendo per rinnovare il contratto di McKennie, ma l’Inter non resta a guardare.

Juventus, bianconeri come l’Inter nelle ultime 5 giornate

La Juventus si trova in una fase di riflessione dopo le recenti prestazioni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Juventus Inter #juventus #inter

Video Juventus Inter #juventus #inter

Ultime notizie su Inter Juventus

Argomenti discussi: Coppa Italia Primavera | Inter-Juventus, la partita; Juve Primavera devastante, Inter travolta in una notte totale: 3-0 in Coppa Italia, ora la semifinale; Il derby d'Italia è già iniziato in Primavera; Inter-Juventus, un Derby d'Italia a distanza siderale: bianconeri a -12, stavolta non sarà uno scontro diretto.

Inter-Juventus, come fermare l’armata di Chivu? I bianconeri cercano l’impresaInter-Juventus, come fermare l’armata di Chivu? I bianconeri cercano l’impresa Mancano pochi giorni a Inter-Juventus, il big match che può indirizzare in modo decisivo la ... tuttojuve.com

Inter-Juventus, il derby d’Italia di San Valentino: 12 punti in palio per la storiaInter-Juventus, il derby d'Italia della 25a giornata di Serie A: orario, dove vederla in TV su Sky e DAZN, probabili formazioni, precedenti e pronostico ... lifestyleblog.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.