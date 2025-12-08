Inter Liverpool San Siro sarà gremito | incasso record da oltre…

Inter Liverpool. San Siro si prepara a vivere una notte europea di quelle che restano impresse a lungo. Per Inter-Liverpool, sfida di Champions League dal fascino senza tempo, lo stadio sarà gremito in ogni ordine di posto. Nessun seggiolino vuoto e atmosfera garantita, con i nerazzurri chiamati a sfruttare il fattore casa per compiere un passo importante verso la qualificazione agli ottavi di finale. La cornice sarà quella delle grandi occasioni: oltre 75mila tifosi sugli spalti, compreso un settore ospiti completamente occupato da circa 4.300 sostenitori inglesi. Numeri che fanno sorridere anche dal punto di vista economico, perché la serata potrebbe portare nelle casse dell’ Inter un incasso superiore ai 10 milioni di euro, soglia toccata solo in rare circostanze nella storia di San Siro. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it