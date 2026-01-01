Domani, alla vigilia della sfida tra Juventus e Lecce, il tecnico Massimiliano Spalletti terrà la conferenza stampa ufficiale. L'incontro rappresenta un momento importante per comprendere le prime impressioni dell'allenatore sulla partita e sui temi di attualità in casa bianconera. Ecco l’orario ufficiale dell’appuntamento, per seguire con attenzione le dichiarazioni di Spalletti e le novità in vista della gara.

di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti: ecco l’orario dell’appuntamento alla vigilia di Juve Lecce. Quando parla il tecnico bianconero. L’attesa è quasi finita. La Juve si prepara a riaccendere i motori e a tuffarsi nel 2026 con l’obiettivo di iniziare l’anno solare col piede giusto. La marcia di avvicinamento alla sfida casalinga contro il Lecce, in programma sabato pomeriggio, vivrà domani, venerdì 2 gennaio, il suo momento istituzionale più importante. Come comunicato dal club bianconero, Luciano Spalletti parlerà in conferenza stampa alle ore 16:00. L’appuntamento è fissato nella sala stampa dell’Allianz Stadium, dove il tecnico di Certaldo risponderà alle domande dei cronisti accreditati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti: quando parla il tecnico bianconero alla vigilia di Juve Lecce. Orario ufficiale

