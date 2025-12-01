Registro elettronico e SIDI | assenze del personale trasmesse automaticamente novità in arrivo per le segreterie

Nel corso dell’incontro del 28 novembre con le principali organizzazioni sindacali del settore scuola, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fatto il punto sull’integrazione in corso tra il registro elettronico e il sistema informativo SIDI. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il CNDDU analizza il vademecum Scuola a prova di privacy: stop alle chat private, priorità al registro elettronico e limiti all'IA. #Comunicati - facebook.com Vai su Facebook

Garante: prudenza sull’uso delle chat tra studenti e docenti, usate il registro elettronico Vai su X

Ancona, un clic per togliere le assenze dal registro: «Studenti-hacker, così li abbiamo scoperti» - È l’accusa di base che ha portato a processo cinque ex studenti (tre ragazze e due ragazzi tra i 26 e i 27 anni) ... Secondo corriereadriatico.it

Registro elettronico, un danno alla libertà e alla responsabilità - Il registro elettronico è un software che permette di gestire il registro di classe dei docenti, le pagelle e le comunicazioni con le famiglie. Lo riporta corrierefiorentino.corriere.it

Dispersione implicita, quanto contano le assenze dei prof? E il registro elettronico può «salvare» gli studenti più fragili - ovvero quella situazione in cui, pur completando il percorso di studi, gli studenti non raggiungono un livello minimo di competenze secondo quanto rilevato ... Si legge su corriere.it

Registro elettronico, la stretta di Valditara: “Ora basta pubblicità” - Il registro, il principale strumento di comunicazione tra scuola e famiglia, non può contenere pubblicità e giochi. Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it

Registro elettronico, il Ministero richiama all’ordine le scuole: no a pubblicità attraverso link o banner - Il registro elettronico, strumento essenziale per la didattica e l’organizzazione scolastica, deve rimanere uno spazio pubblico e protetto, libero da interferenze commerciali. Segnala tecnicadellascuola.it

Ancona, condannati 4 ex liceali (sette anni dopo): «Truccavano il registro elettronico di classe» - A distanza di sette anni dai fatti arrivano le condanne per quattro ex studenti del liceo Savoia- Segnala corriere.it