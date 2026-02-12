India l’oro blu contaminato

La gente in India si preoccupa sempre più di cosa beve. Le case ricche scelgono l’acqua minerale come simbolo di status. Nei quartieri della upper class si moltiplicano le degustazioni di marche locali e europee. Ma non è tutto oro quello che luccica: l’acqua, infatti, è contaminata. Le élite si riuniscono per assaggiare queste acque pregiate, senza sapere se sono davvero sicure. La situazione mette in discussione la qualità dell’acqua che arriva nelle case dei più ricchi e solleva dubbi sulla sua reale purezza.

Se i ricchi bevono minerale attirando le multinazionali, la popolazione beve acqua inquinata e si ammala. È poca quella disponibile, se la beve tutta la coltivazione del riso. Le élite indiane hanno eletto l'acqua minerale a nuovo status symbol. Nei quartieri della upper class si moltiplicano le degustazioni di marche locali ed europee guidate da veri e propri sommelier. In India il mercato delle minerali vale già 5 miliardi di dollari ogni anno e nel 2026 si prevede una crescita del 24%.

L’«oro blu» che divide l’Asia: l’acqua che manca, dighe, elettricità, perché il conflitto tra India e Cina può esplodereNon c'è soltanto l'etiope «Diga della rinascita» a inquinare i rapporti fra Stati confinanti (ne abbiamo parlato nella Rassegna del 12 settembre). Anche in Asia la complicata quadratura del cerchio ... corriere.it

