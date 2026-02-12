Incinta si reca in ospedale con dolori atroci | donna 37enne e nascituro salvati in extremis

Una donna di 37 anni in gravidanza si è presentata al pronto soccorso con dolori forti. I medici del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale ‘Teresa Masselli Mascia’ di San Severo hanno deciso di intervenire d’urgenza. Dopo aver scoperto un ascesso ovarico complicato da peritonite, hanno rimosso l’ovaio e la tuba destra. L’intervento ha salvato sia la donna che il bambino, che si trovava alla 14esima settimana di gravidanza. Ora le condizioni della donna sono st

La paziente, 37 anni, in attesa del secondo figlio, è stata dimessa dopo cinque giorni di ricovero a seguito di asportazione di ovaio e tuba destra. L'intervento è stato eseguito al 'Masselli Mascia' di San Severo, dall'equipe del dott. Antonio Lacerenza. La paziente, 37 anni, in attesa del secondo figlio, è stata dimessa dopo cinque giorni di ricovero. Era arrivata al Pronto Soccorso della struttura di Asl Foggia, il 31 gennaio scorso, con un quadro clinico severo e in rapido peggioramento. Già dalla fine di dicembre accusava dolori addomino-pelvici, per i quali aveva effettuato diverse consulenze specialistiche, senza tuttavia indicazione per il ricovero.

