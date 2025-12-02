Dolore alla cintura pelvica | colpisce 1 donna incinta su 5 e dà dolori infernali
Tra i dolori più comuni in gravidanza, anche se spesso sottovalutato, c’è quello che interessa la cintura pelvica. Le stime parlano di un fenomeno che interessa dal 4% al 76.6% delle donne in gravidanza. La così ampia variabilità è dovuta proprio dal fatto che si tratta di una condizione spesso sottostimata, poco nota e, come riportato nel lavoro di ricerca della Dottoressa Alessia Stefanello, spesso confusa con la lombalgia. Il Royal College of Obsetrician & Gynaecologists (RCOG) stima che almeno 1 donna su 5 soffre di dolore alla cintura pelvica. Un disturbo che, evidenzia il Journal of the Association of Chartered Physiotherapists in Women’s Health, nel 20-25% dei casi si manifesta in una forma grave da richiedere assistenza medica. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
