Incidente stradale tra due auto | 86enne in ospedale

Poco prima delle 14 di oggi, via San Benedetto a Cesano Maderno è stata il luogo di un incidente tra due auto. Un uomo di 86 anni è stato portato in ospedale, ma le cause dello scontro sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i vigili per i rilievi.

Poco prima delle 14 di oggi, giovedì 12 febbraio, via San Benedetto a Cesano Maderno è stata lo scenario di un incidente stradale tra due auto, le cui cause son ancora in fase di accertamento.Nel sinistro, a rimanere ferito è stato un uomo di 86 anni. Immediato l’intervento dei soccorsi: in codice rosso, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica di Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza. Dopo i primi soccorsi prestati sul posto, le condizione dell’uomo sono fortunatamente apparse meno gravi di quello che inizialmente si pensava: l’86enne è stato trasferito in codice giallo all’ospedale.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Questa mattina a San Rocco due auto si sono scontrate frontalmente in strada.

