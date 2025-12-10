Roma incidente mortale in via di Malafede | muore motociclista di 58 anni

Nella tarda mattinata di martedì 9 dicembre, via di Malafede a Roma è stata teatro di un grave incidente stradale che ha causato la morte di Maurizio Roccia, un motociclista di 58 anni. L'episodio si aggiunge a una serie di incidenti mortali che si verificano sulle strade della capitale, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza stradale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ancora un incidente mortale sulle strade di Roma. Nella tarda mattinata di martedì 9 dicembre, ha perso la vita Maurizio Roccia, 58 anni. L’uomo si trovava alla guida di uno scooter Honda SH quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un autocarro lungo via di Malafede, all’altezza del civico 251, non lontano dall’ incrocio con via Cristoforo Colombo. Lo scontro in via di Malafede: inutili i soccorsi. Il sinistro è avvenuto intorno alle 11:30. L’ impatto è stato violentissimo e per il 58enne non c’è stato nulla da fare: l’uomo è deceduto sul posto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com