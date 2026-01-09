Incidente mortale in centro a Lecce | anziano perde la vita

Nella tarda giornata di oggi, si è verificato un incidente mortale nel centro di Lecce, lungo viale Roma. Un'auto è uscita di strada e si è ribaltata, provocando il tragico decesso di un anziano coinvolto. L’evento ha suscitato grande attenzione nella città e le autorità stanno ancora intervenendo per chiarire le cause dell’accaduto.

Schianto nel tardo pomeriggio su viale Roma. Un grave incidente stradale ha scosso la città di Lecce nel tardo pomeriggio, quando un'auto è uscita di strada e si è ribaltata in pieno centro, nei pressi di viale Roma. Nell'impatto ha perso la vita un uomo di 96 anni, mentre la donna che viaggiava con lui è rimasta gravemente ferita. Dinamica dell'incidente e primo soccorso. Secondo le prime ricostruzioni, la Fiat 600 bianca su cui viaggiava la coppia avrebbe ur­tato il marciapiede prima di sbandare e capovolgersi sull'asfalto. La vittima, seduta al posto del passeggero, è deceduta sul colpo.

