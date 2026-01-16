Una vita in prima linea a teatro l' omaggio di Max Cimatti a Oriana Fallaci
Il 22 gennaio, al Cine Teatro Bogart di Cesena, Max Cimatti presenta
Giovedì 22 gennaio Max Cimatti inaugura la nuova stagione 2026 al Cine Teatro Bogart di Cesena con un nuovo show. Protagonista della narrazione teatrale sarà Oriana Fallaci, giornalista e scrittrice che ha segnato la società e la cultura della seconda parte del '900 italiano, sempre dentro agli eventi e alle trasformazioni che hanno definito un’epoca e la sua stessa vita. Al cuore del racconto, Fallaci la reporter: in Messico, inviata in Vietnam e in Cambogia, nel Libano delle mille confessioni religiose, nel Kuwait invaso da Saddam Hussein. E poi Fallaci nei suoi articoli, nei reportage, nelle interviste e nei saggi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
