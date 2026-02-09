Venerdì 27 febbraio esce Funzioni vitali di Ermal Meta in pieno Sanremo

Venerdì 27 febbraio esce il nuovo album di Ermal Meta, “Funzioni vitali”. L’artista ha presentato il disco in una conferenza stampa a Milano, proprio durante il Festival di Sanremo. Meta ha spiegato che la musica per lui è un modo per condividere emozioni e ha detto di credere nel suo potere di unire e toccare le persone. In questa occasione, torna in gara con la canzone “Stella stellina”, che ha attirato l’attenzione di molti.

Milano – «Mi piace condividere ciò che faccio perché la musica ha un potere straordinario». Lo ha confidato Ermal Meta alla presentazione dell'album di inediti "Funzioni vitali" in arrivo venerdì 27 febbraio in pieno festival di Sanremo, dove torna in gara con la canzone "Stella stellina". «Sono contento di tornare a Sanremo – ha osservato – L'ultima volta è sato cinque anni fa: tornarci sul luogo del delitto è emozionante. La canzone che porto in gara è una bambina senza voce, scritta con la chitarra per la mia piccolina verso cui mi sono trovato a cantare la canzone con occhi diversi dopo che mia figlia si era addormentata, perché parla di un popolo, una circolarità tramandata nel coso dei secoli, in cui ho mantenuto quella melodia scritta immediatamente; mi sono messo nei panni di un adulto che era lì, per salvarci dall'imbarazzo, nei panni in uno dei tanti uomini.

