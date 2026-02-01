Immobiliare resta alta la domanda di affitti | ecco la classifica dei capoluoghi più gettonati

La domanda di affitti in Italia resta forte anche alla fine del 2025, anche se leggermente più bassa rispetto ai record degli ultimi due anni. Molti capoluoghi continuano a vedere un flusso costante di richieste, segno che il mercato delle locazioni non si ferma. Le case si cercano ancora, soprattutto in alcune città, e le agenzie immobiliari registrano un’attività vivace.

Il mercato delle locazioni chiude il 2025 con una domanda ancora molto sostenuta, pur leggermente inferiore ai picchi record del 2022-2023. Tra i capoluoghi, Bolzano è la più richiesta. È quanto emerge da un’analisi del portale immobiliare Idealista, che sottolinea come il calo fisiologico non intacchi la pressione sugli annunci, ancora superiore ai livelli pre-Covid. “Nonostante la correzione”, si legge nella ricerca, “l’indice rimane comunque ben superiore ai valori del pre Covid, evidenziando un mercato strutturalmente più competitivo”. Nel ranking della domanda relativa (che misura la pressione degli utenti sugli annunci disponibili), si distingue, come detto, Bolzano (indice 53,7).🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il mercato immobiliare di Bergamo registra segnali contrastanti: da un lato, il settore residenziale cresce con un aumento del 4% nelle compravendite, mentre dall’altro si evidenziano criticità negli affitti brevi e nella crisi dei negozi.

