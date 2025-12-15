Immagini dal Sannio | torrone cupedia e croccantino

L'articolo esplora le tradizioni gastronomiche del Sannio, con focus su dolci tipici come il torrone, la cupedia e il croccantino. La cupedia, antichissima protagonista, è considerata il precursore del torrone e ha radici che risalgono all'epoca dei Romani e dei Sanniti, testimoniando la ricca storia culinaria di questa regione.

Uno degli storici protagonisti della gastronomia beneventana è la cupedia, il progenitore del torrone, conosciuta già al tempo dei Romani, la cui paternità viene attribuita addirittura ai Sanniti, almeno stando ad alcuni scritti di Tito Livio. Marco Valerio Marziale, celebre