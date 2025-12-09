Manovra Tajani | Lavoriamo per il ceto medio e le imprese – Il video

Open.online | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro Tajani annuncia gli obiettivi della manovra economica, con un focus sul sostegno al ceto medio e alle imprese. Tra le misure previste, la riduzione dell'Irpef e l'introduzione dell'iperammortamento, volte a favorire la crescita e la competitività del sistema produttivo italiano.

(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2025 "Lavoriamo per sostenere il ceto medio e le imprese. Abbiamo già ridotto l'Irpef, ci sarà l'iperammortamento. Come Forza Italia, abbiamo agevolato un compromesso per la divisione dei dividendi. Abbiamo fatto passi avanti per gli stipendi meno ricchi, detassando gli aumenti di stipendio di quest'anno e del prossimo. E ci sarà un intervento in favore delle forze dell'ordine" così il Ministro Tajani, a margine dell'assemblea di Confesercenti. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Tajani: la manovra ha una visione “Dalle banche contributo alla sanità”

Manovra Al via le audizioni. Inizia oggi l’iter a Palazzo Madama. Tajani: “Miglioreremo il testo”

Manovra, Tajani: Non votiamo la tassa sui proprietari case, faremo di tutto per modifica – Il video

manovra tajani lavoriamo cetoManovra, Tajani: "Lavoriamo per il ceto medio e le imprese" - Come Forza Italia, abbiamo agevolato un compromesso per la divisione dei dividendi. ilgiornale.it scrive