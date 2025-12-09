Manovra Tajani | Lavoriamo per il ceto medio e le imprese – Il video
Il ministro Tajani annuncia gli obiettivi della manovra economica, con un focus sul sostegno al ceto medio e alle imprese. Tra le misure previste, la riduzione dell'Irpef e l'introduzione dell'iperammortamento, volte a favorire la crescita e la competitività del sistema produttivo italiano.
(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2025 "Lavoriamo per sostenere il ceto medio e le imprese. Abbiamo già ridotto l'Irpef, ci sarà l'iperammortamento. Come Forza Italia, abbiamo agevolato un compromesso per la divisione dei dividendi. Abbiamo fatto passi avanti per gli stipendi meno ricchi, detassando gli aumenti di stipendio di quest'anno e del prossimo. E ci sarà un intervento in favore delle forze dell'ordine" così il Ministro Tajani, a margine dell'assemblea di Confesercenti. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Tajani: la manovra ha una visione “Dalle banche contributo alla sanità”
Manovra Al via le audizioni. Inizia oggi l’iter a Palazzo Madama. Tajani: “Miglioreremo il testo”
Manovra, Tajani: Non votiamo la tassa sui proprietari case, faremo di tutto per modifica – Il video
Manovra, Tajani: "La linea di Forza Italia sarà condivisa dagli alleati di Centrodestra. Ecco i punti da modificare"
PIANO CASA PER I GIOVANI PROMESSO DAL GOVERNO IN MANOVRA 2026 NON C'È
Manovra, Tajani: "Lavoriamo per il ceto medio e le imprese" - Come Forza Italia, abbiamo agevolato un compromesso per la divisione dei dividendi.
