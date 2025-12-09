Manovra Tajani | Lavoriamo per il ceto medio e le imprese – Il video

Il ministro Tajani annuncia gli obiettivi della manovra economica, con un focus sul sostegno al ceto medio e alle imprese. Tra le misure previste, la riduzione dell'Irpef e l'introduzione dell'iperammortamento, volte a favorire la crescita e la competitività del sistema produttivo italiano.

(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2025 "Lavoriamo per sostenere il ceto medio e le imprese. Abbiamo già ridotto l'Irpef, ci sarà l'iperammortamento. Come Forza Italia, abbiamo agevolato un compromesso per la divisione dei dividendi. Abbiamo fatto passi avanti per gli stipendi meno ricchi, detassando gli aumenti di stipendio di quest'anno e del prossimo. E ci sarà un intervento in favore delle forze dell'ordine" così il Ministro Tajani, a margine dell'assemblea di Confesercenti.