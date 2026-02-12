Il suicidio del leader dei Nirvana torna sotto i riflettori Nuove analisi forensi rilanciano l' ipotesi dell' omicidio

Il 5 aprile 1994 Kurt Cobain, il frontman dei Nirvana, viene trovato morto nella sua casa a Seattle. La sua morte, ufficialmente dichiarata suicidio, continua a far discutere. Nuove analisi forensi riaccendono le voci di un possibile omicidio, alimentando dubbi sulla versione ufficiale. La vicenda resta aperta e ancora oggi fa parlare di sé.

I l 5 aprile 1994 moriva Kurt Cobain, frontman dei Nirvana. Dal momento in cui è stato trovato senza vita nella serra della sua casa di Seattle, la sua morte è stata al centro di numerose teorie. Aveva solo 27 anni, Kurt Cobain. La versione ufficiale ha sempre parlato di suicidio: il cantante si è sparato un colpo in testa, non prima di aver assunto eroina. Nei giorni scorsi, però, un team di esperti forensi è tornato ad occuparsi del caso, sostenendo che si sia trattato di omicidio.

La morte di Kurt Cobain torna sotto i riflettori dopo uno studio che mette in discussione la versione ufficiale.

