Il senso nella neve un viaggio dalla Patagonia alla Groenlandia

Al Mudec di Milano apre una mostra che porta i visitatori dalla Patagonia alla Groenlandia, con l’obiettivo di scoprire il senso nascosto nella neve. Prima di entrare, i visitatori devono indossare le sovrascarpe per proteggere le opere. La mostra invita a lasciarsi sorprendere, con un percorso che stimola la mente e il cuore. È un’occasione unica, gratuita fino al 28 giugno, per esplorare un mondo ghiacciato e capire cosa si cela dietro il silenzio della neve.

Sovrascarpe ai piedi prima di entrare e mente aperta a lasciarsi sorprendere: «Il senso nella neve» al Mudec, Museo delle Culture è una mostra-gioiello da non perdere (è anche gratuita, fino al 28 giugno). Impreziosita da un allestimento total white dello Studio Grace da cui la necessità di indossare le sovrascarpe presenta un centinaio di oggetti divisi in quattro sezioni. «Ha un taglio cross-culturale» ci dice Sara Rizzo, che ha curato il progetto insieme ad Alessandro Oldani. Si muove tra testimonianze scientifiche, dipinti antichi, video-installazioni contemporanee e, dato che siamo al Mudec di via Tortona, anche affascinanti reperti etnografici.

