Viaggio alla ricerca di un senso Il premio Strega ragazzi a Tortolini
"’Un desiderio al giorno’ è una viaggio alla ricerca del senso, vincere lo Strega ragazzi è stata un’esplosione di gioia". Luca Tortolini si è aggiudicato la decima edizione del premio per la narrativa, nella categoria 8+. Il suo libro – "Un desiderio al giorno" – è stato pubblicato da Mondadori e ha per protagonisti degli animali che "vivono in un bosco dove al mattino, per tradizione, si desidera qualcosa. Un giorno la lepre però non ha nulla da desiderare. Gli animali amici la portano dal ‘cervo nobile’ per capire il significato di questa anomalia. Nel viaggio scopriranno il senso del desiderio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
