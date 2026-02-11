Albania scontri tra manifestanti e polizia a Tirana | il momento in cui le molotov esplodono tra gli agenti

Questa mattina a Tirana si sono verificati violenti scontri tra manifestanti e polizia durante una protesta antigovernativa. I sostenitori dell’opposizione, guidati da Sali Berisha, hanno lanciato molotov e altro materiale contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con cariche e fumogeni. La situazione è ancora tesa e non si esclude che possano ripetersi ulteriori incidenti.

Scontri tra manifestanti e polizia si sono verificati a Tirana durante una protesta antigovernativa organizzata dai sostenitori dell’opposizione guidata da Sali Berisha. Secondo la polizia, almeno 16 agenti sono rimasti feriti e 13 persone sono state arrestate. I manifestanti hanno lanciato molotov, pietre e fuochi d’artificio contro edifici governativi, mentre la polizia ha risposto con gas lacrimogeni e idranti per disperdere la folla. Sia il parlamento che la sede del governo sono stati presi di mira. Berisha, ex primo ministro e rivale dell’attuale leader socialista Edi Rama, ha riferito che un deputato del suo partito di centro-destra è stato ricoverato in ospedale con ferite. 🔗 Leggi su Lapresse.it

