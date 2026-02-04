Scandicci Nancy Brilli in scena con ‘Il Padrone’

Nancy Brilli torna a calcare il palco di Scandicci con ‘Il Padrone’. La commedia noir porta in scena una storia che mescola risate, suspense e momenti di tenerezza, ma anche una buona dose di indignazione per le meschinità svelate dai personaggi. Uno spettacolo che tiene il pubblico con il fiato sospeso, tra colpi di scena e battute taglienti.

Firenze, 4 febbraio 2026 - Una commedia noir che riesce a divertire, a creare suspense, a regalare momenti di tenerezza e a indignare per la meschinità svelata dai personaggi, in una vera e propria girandola di emozioni. Lunedì 9 febbraio (alle ore 21:15) al Teatro Aurora di Scandicci, Nancy Brilli è la protagonista dello spettacolo ‘ Il Padrone’ di Gianni Clementi. Si tratta del secondo appuntamento dell’edizione 2026 di Auroradisera, la rassegna frutto della collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo e il Comune di Scandicci. Lo spettacolo. Con l’entrata in vigore delle leggi razziali italiane, nel 1938 si diffuse, tra gli ebrei, la pratica di intestare a prestanome fidati i propri beni per metterli al riparo da probabili espropri, per poi rientrarne in possesso in tempi migliori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

