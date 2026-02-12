Il nuovo inizio dell' Antica Stella Trento | riapre con la nuova gestione

L’Antica Stella di Mattarello, ristorante storico di Trento, riapre con la nuova gestione dopo mesi di chiusura, portando sulla tavola le mitologiche cotolette che avevano conquistato generazioni di clienti.

La storica cotoletteria di Mattarello ha già aperto i battenti, ma stasera ci sarà l'attesissima inaugurazione con una degustazione di Altemasi. E poi tornano le pizze e gli hamburger. Insomma, una lieta novella per i golosi trentini Le mitologiche cotolette dell’Antica Stella di Mattarello non sono più un semplice ricordo (come erano diventate dopo la chiusura dei mesi scorsi), ma tornano a essere una golosissima realtà. Da quando? Sicuramente da oggi, giovedì 12 febbraio, quando il celeberrimo locale alle porte di Trento riaprirà i battenti sotto una nuova gestione. Taglio del nastro, o meglio bottiglia stappata a partire dalle 18:30, con una degustazione di Altemasi giusto per preparare le papille gustative al ritorno delle bontà che hanno reso famoso il locale, pronto al rilancio con una nuova gestione.🔗 Leggi su Trentotoday.it

