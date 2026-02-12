Domani sera il Milan di Allegri scende in campo a Pisa, alla 'Cetilar Arena', con l’obiettivo di portare a casa i tre punti. Dopo le recenti difficoltà, i rossoneri non possono permettersi altri passi falsi e puntano tutto sulla partita per rilanciare la loro stagione. La squadra sa che questa è una gara da vincere, senza margine di errore.

Domani sera, alla 'Cetilar Arena' di Pisa, il Milan di Massimiliano Allegri sarà di scena contro i nerazzurri di Oscar Hiljemark per la 25^ giornata della Serie A 2025-2026 con un unico obiettivo: la vittoria. Come sottolineato da 'Tuttosport' oggi in edicola, infatti, c'è un Milan che ha un tipo di rendimento contro le squadre della prima parte della classifica (dalla 1^ alla 10^ posizione). E poi un altro Milan che, invece, zoppica troppo contro le squadre della seconda parte della graduatoria (dalla 11^ alla 20^ posizione). Vero che il Milan di Allegri non perde in campionato dal 23 agosto scorso (1-2 contro la Cremonese a 'San Siro') che viene da 22 risultati utili consecutivi in campionato (14 vittorie e 8 pareggi). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il Milan di Allegri all’esame Pisa: obiettivo, vietato uscire di nuovo di strada

Approfondimenti su Milan Pisa

Rafael Leao torna a essere protagonista in campo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milan Pisa

Argomenti discussi: Il Milan di Allegri va più forte di quello 'scudettato' di Pioli; Le due anime del Milan: la solidità di Allegri e il gioco nel dna di Modric e Rabiot; Allegri arrabbiatissimo sul 3-0 per il Milan: I colpi di tacco...; Il Milan vola anche senza Pulisic e Leao, la coppia titolare in campo solo 3 volte dall'inizio.

Allegri non si nasconde quando gli chiedono di firmare per lo spareggio Scudetto con l’Inter: SìIl Milan affronta il Pisa per restare in scia dell’Inter e tenere vivo il sogno scudetto, con Allegri che non esclude uno spareggio ma chiede prima concretezza ... fanpage.it

Pisa-Milan: Allegri: Pulisic a disposizione, ma ha 15-20 minuti????u001b?vq?g {Y= [Mv;?8k_,vX?1tX?I??I?u0001RvX,???@?M??+?2?u001aYb? (??????J?/ ?`?B??su0017c?-?]???8?u0016C;???u0001???m1V??nu001d;t%? {??L4 ???+??RJ?S??a8?0?ByY?^???9f????1??2H????u000ek^?f?c1 sport.sky.it

Milan, vigilia bollente: le parole di Allegri prima del Pisa. Mercato, in arrivo due nomi dalla Premier #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com

Milan-Gatti, c’è stata la telefonata di Allegri! “C'è stata anche la telefonata di Max Allegri per capire la situazione, ma poi non c’è stata unanimità nel mondo Milan per procedere con un’offerta scritta alla Juventus per Gatti che continua ad avere la stima del tecn - facebook.com facebook