Prime Video tutte le novità di Febbraio 2026
A febbraio 2026, Prime Video lancia una serie di novità per ampliare la sua offerta. La piattaforma aggiunge nuovi titoli e aggiornamenti, cercando di coinvolgere più pubblico possibile. Gli utenti troveranno contenuti diversi, tra film e serie, pronti a essere scoperti e guardati. La strategia mira a rafforzare la presenza di Prime Video nel mercato dello streaming.
A febbraio 2026, Prime Video rinnova e amplia la propria offerta con un calendario fitto di novità pensate per pubblici diversi. Tra produzioni originali, nuove stagioni di serie di successo, film esclusivi e numerosi titoli di catalogo, la piattaforma propone un mese particolarmente vario e strategico. Non mancano documentari, eventi sportivi e contenuti legati ai Prime Video Channels, confermando l’obiettivo di rendere Prime Video un hub sempre più completo. Il tutto senza rinunciare a grandi nomi e brand già affermati. Tra le produzioni Prime Original spicca Love Me Love Me, disponibile dal 13 febbraio. 🔗 Leggi su Game-experience.it
The Gray House | Trailer | Amazon Prime Video Miniseries | 26 Feb 2026
