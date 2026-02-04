Daniele Pecci, attore romano nato nel 1970, ha costruito una carriera solida tra televisione, cinema e teatro. Con il suo talento, ha conquistato il pubblico italiano e non solo. Oggi, è uno dei volti più noti e apprezzati nel panorama dello spettacolo. Conosciuto anche per la sua vita privata, Pecci continua a essere un protagonista sui palcoscenici e nelle serie televisive.

Ascolti TV di venerdì 30 gennaio 2026: i dati Auditel mostrano la sfida tra Rai 1 e Canale 5 con il successo di “Colpa dei Sensi” Mario Adinolfi contattato per il Grande Fratello Vip: “Tina Cipollari opinionista? Pensa a fatturare” Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio Daniele Pecci, noto attore italiano, nasce a Roma il 23 maggio 1970. Nel 2026 compirà 56 anni, un traguardo che segna una lunga e solida carriera. Con un’altezza di 1,89 metri, Pecci ha conquistato il pubblico grazie alla sua presenza scenica e al suo talento versatile. Gemelli di segno zodiacale, Pecci ha sviluppato una carriera che lo ha visto protagonista in diversi ambiti, tra cui il cinema, la televisione e il teatro. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Chi è Daniele Pecci: carriera, vita privata e curiosità sull’attore protagonista di Una nuova vita

Approfondimenti su Daniele Pecci

Eva Riccobono torna a fare notizia.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Daniele Pecci

Argomenti discussi: Daniele Pecci in onda con Una nuova vita, chi è l'attore: fidanzate, figli, dove vive, la carriera e il nuovo ruolo; ‘Una nuova vita’ per Anna Valle e Daniele Pecci. La serie girata nelle Dolomiti; Daniele Pecci, dal flirt con Michelle Hunziker al colpo di fulmine per Anita Caprioli: I miei mi dicevano di avere un piano B, ma io...; Daniele Pecci, la storia d'amore con Anita Caprioli: Stiamo insieme ormai da tanti anni, stiamo bene.

Chi è Daniele Pecci? Origini e vita privata dell'attoreCon un attore che tiene un basso profilo è sempre difficile ricomporre le fila delle sue relazioni. Non fa eccezione proprio Daniele Pecci: della sua vita privata, infatti, si sa relativamente poco ... tag24.it

Cesare muore in Cuori 3? Perché Daniele Pecci ha lasciato la fiction Rai/ Svelato chi arriva al suo postoCesare muore in Cuori 3? Perché Daniele Pecci ha lasciato la fiction Rai, svelato chi al suo posto: Fausto Maria Sciarappa è il dott. Luciano La Rosa ... ilsussidiario.net

Dentro i primi due episodi di #UnaNuovaVita con Daniele Pecci e Anna Godina Vi aspettiamo questo mercoledì in prima serata su #Canale5 e @mediasetinfinity! facebook

Conosciamo meglio #DanielePecci il nostro avvocato Premoli in #UnaNuovaVita #Verissimo x.com