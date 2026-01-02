Il Comune presenta i suoi conti | pressione fiscale invariata nel Bilancio di previsione 2026 2028

Il Comune ha presentato il Bilancio di previsione 2026/2028, confermando l’invarianza della pressione fiscale. Le aliquote Imu rimangono stabili rispetto al 2025, con le detrazioni già in atto, tra cui quella sul ‘canone concordato’, che passa dal 4 per mille al 3 per mille grazie alla riduzione statale. Un quadro finanziario che punta sulla stabilità e sulla continuità degli interventi.

Rimangono invariate le aliquote Imu con le detrazioni previste già nel 2025, tra cui quella riferita al 'canone concordato' (fissata al 4 per mille e diminuita al 3 per mille per effetto della riduzione statale). È questa una delle principali indicazioni presenti del documento di Bilancio di.

