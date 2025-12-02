Comune approvata in Giunta una delibera che elimina 5 milioni di disallineamenti con Amg Energia

La Giunta comunale, su proposta dell’assessore al Bilancio e alle Società partecipate Brigida Alaimo, ha approvato la delibera che definisce i rapporti contabili tra il Comune di Palermo e Amg Energia, eliminando formalmente disallineamenti che si trascinavano da oltre dieci anni e che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Il Comune di Cabras informa che è stata approvata la graduatoria provvisoria dei beneficiari della campagna di sterilizzazione gratuita di cani e gatti di proprietà. Vai alla pagina del Comune per consultare la graduatoria https://www.comune.cabras.or.it/it/ne - facebook.com Vai su Facebook

Concorso comune Napoli: via libera al bando da 139 assunzioni, approvata la delibera #Simoneconcorsi #blogSimone #libriperconcorsi #ComuneNapoli139 Leggi di più: bit.ly/3Mc4oNa Vai su X

Palermo, il Comune chiude disallineamenti per 5 milioni con Amg - PALERMO – La giunta comunale di Palermo, su proposta dell’assessore al Bilancio e alle Società partecipate Brigida Alaimo, ha approvato la delibera che definisce i rapporti contabili tra il Comune e ... Riporta livesicilia.it

Contabilità: comune di Palermo e AMG Energia allineano i conti, risolte difformità per 5 milioni di euro - La Giunta comunale di Palermo ha approvato una delibera, su proposta dell’ assessore al Bilancio e alle Società partecipate Brigida Alaimo, che definisce i rapporti contabili tra il Comune e Amg ... Si legge su lasicilia.it

Rigenerazione urbana, colpo di scena in Consiglio: maxiemendamento PD-AVS stravolge la delibera di giunta, e anche il sindaco approva - Politica: I due maggiori gruppi di maggioranza presentano una proposta di modifica sulle condizioni su tutti i 7 progetti presentati dalla giunta ... Come scrive lapressa.it

Firenze, il Centro Missionario Medicinali trova casa agli ex Macelli: approvata delibera in Giunta - Il Centro Missionario Medicinali ODV è una realtà nata nel 1977 e impegnata nel contrasto alla povertà materiale e sanitaria ... Come scrive 055firenze.it

Doposcuola, al via il nuovo bando comunale: 120mila euro per inclusione e contrasto alla povertà educativa - È stata approvata oggi, martedì 2 dicembre 2025, dalla Giunta comunale di Ferrara, la delibera per la pubblicazione del nuovo bando per la concessione di contributi economici destinati ai servizi di d ... Come scrive cronacacomune.it

Viterbo: servizi cimiteriali, passo indietro del Comune - L’affidamento prevede una concessione biennale a soggetto esterno per un totale di 3 milioni di euro ... Come scrive civonline.it