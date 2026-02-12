Il Carnevale irpino diventa lezione di comunità alla primaria di San Pietro di Montoro

Questa mattina, alla primaria di San Pietro di Montoro, si è tenuta una festa speciale. Gli studenti hanno partecipato a una giornata dedicata alle tradizioni del Carnevale irpino. L’evento, chiamato “Tradizione, Comunità e Nuove generazioni”, ha coinvolto bambini e insegnanti in un momento di festa e di riscoperta delle radici locali.

Protagoniste le classi prime e seconde dell’istituto, che hanno presentato al pubblico alcune espressioni tipiche del patrimonio culturale locale: l’intreccio, la Zeza e la tarantella. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la Proloco di Banzano di Montoro e con l’Associazione Scuola di tarantella montemaranese. Il progetto nasce da un percorso avviato nel mese di novembre, articolato in laboratori partecipati, accessibili e inclusivi, che hanno coinvolto gli alunni in un lavoro di approfondimento e preparazione. La manifestazione rappresenta un esempio di percorso formativo sviluppato attraverso la sinergia tra istituzione scolastica e associazioni locali, con il coinvolgimento diretto degli studenti.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Il presepe vivente di San Possidonio, allestito nel parco di Villa Varini, rappresenta un appuntamento tradizionale e apprezzato della comunità.

