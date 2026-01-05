Un’Epifania di comunità | il presepe di San Possidonio diventa vivente
Il presepe vivente di San Possidonio, allestito nel parco di Villa Varini, rappresenta un appuntamento tradizionale e apprezzato della comunità. Il 6 gennaio segnerà la chiusura della mostra, offrendo ai visitatori un’occasione di riflessione e condivisione. Un momento di convivialità che celebra l’atmosfera natalizia e il senso di aggregazione locale, mantenendo viva una tradizione radicata nel tempo.
Come dice il detto "l'Epifania tutte le feste porta via" e così il 6 gennaio sarà l'ultimo giorno di apertura al pubblico del grande presepe nel parco di Villa Varini a San Possidonio.L'epifania di Gesù celebra l'arrivo dei re magi per visitare il bambinello e così avverrà anche a San Possidonio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Epifania: attesa a Tarquinia per arrivo Re Magi in presepe vivente, corteo il 6 gennaio
Leggi anche: Il Presepe Vivente di Santa Lucia: un viaggio nel tempo tra fede, tradizione e comunità
Viviamo insieme la luce dell’Epifania! Nei giorni 5 e 6 gennaio la nostra comunità si raccoglie in preghiera con momenti di adorazione eucaristica, per lasciarci illuminare dal dono di Gesù. Vi aspettiamo per condividere fede, silenzio e bellezza davanti al - facebook.com facebook
Epifania: le variazioni ai servizi di Sei Toscana nei comuni della provincia di Grosseto - x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.