Un’Epifania di comunità | il presepe di San Possidonio diventa vivente

Il presepe vivente di San Possidonio, allestito nel parco di Villa Varini, rappresenta un appuntamento tradizionale e apprezzato della comunità. Il 6 gennaio segnerà la chiusura della mostra, offrendo ai visitatori un’occasione di riflessione e condivisione. Un momento di convivialità che celebra l’atmosfera natalizia e il senso di aggregazione locale, mantenendo viva una tradizione radicata nel tempo.

Come dice il detto "l'Epifania tutte le feste porta via" e così il 6 gennaio sarà l'ultimo giorno di apertura al pubblico del grande presepe nel parco di Villa Varini a San Possidonio.L'epifania di Gesù celebra l'arrivo dei re magi per visitare il bambinello e così avverrà anche a San Possidonio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

