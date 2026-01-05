Un’Epifania di comunità | il presepe di San Possidonio diventa vivente

Il presepe vivente di San Possidonio, allestito nel parco di Villa Varini, rappresenta un appuntamento tradizionale e apprezzato della comunità. Il 6 gennaio segnerà la chiusura della mostra, offrendo ai visitatori un’occasione di riflessione e condivisione. Un momento di convivialità che celebra l’atmosfera natalizia e il senso di aggregazione locale, mantenendo viva una tradizione radicata nel tempo.

