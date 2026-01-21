Igor Volley | vittoria in tre set contro Perugia

La Igor Volley di Lorenzo Bernardi ha ottenuto una vittoria in tre set contro Perugia, consolidando la propria posizione in vista della Final Four di Coppa Italia Frecciarossa, che si terrà nel fine settimana a Torino. La squadra ha dimostrato solidità e determinazione, avvicinandosi ulteriormente agli obiettivi stagionali con un risultato importante.

Vittoria da tre punti per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che supera 3-0 Perugia e si avvicina nel migliore dei modi alla Final Four di Coppa Italia Frecciarossa in programma nel weekend a Torino. Azzurre ben orchestrate da Carlotta Cambi, premiata Mvp del match, e trascinate dai punti di.

