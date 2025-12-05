Burberry ha annunciato le nomine dell’italiano Matteo Calonaci come Chief Operating and Supply Chain Officer e di Johnattan Leon (attualmente SVP Commercial e Chief of Staff) come nuovo Chief Customer Officer. Entrambi entreranno a far parte del Comitato Esecutivo e riporteranno direttamente a Joshua Schulman, amministratore delegato del marchio britannico. Chi è Matteo Calonaci. Calonaci, che si è laureato in Ingegneria chimica al Politecnico di Milano per poi conseguire un master alla London Business School, da gennaio ricopriva l’incarico di senior vice president of Strategy and Transformation. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Burberry affida a Matteo Calonaci la guida della supply chain