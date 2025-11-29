Altro che piani per il futuro l'IA sta già tagliando posti di lavoro | o almeno viene usata come scusa

Fanpage.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni si sono moltiplicati i report sul futuro del lavoro legato all'intelligenza artificiale. La prospettiva sembra chiara: ci saranno alcuni lavori falciati dagli algoritmi, altri che cambieranno e alcuni che nasceranno come nuovi. Intanto però i licenziamenti sono partiti. Siamo davanti all'AI Washing?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

altro piani futuro iaAltro che piani per il futuro, l’IA sta già tagliando posti di lavoro: o almeno viene usata come scusa - Negli ultimi anni si sono moltiplicati i report sul futuro del lavoro legato all’intelligenza artificiale. Si legge su fanpage.it

altro piani futuro iaGoogle rilancia sull’Europa: IA, talenti e regole più semplici per costruire il futuro - All'European Business Summit di Bruxelles Google mette in evidenza limiti e opportunità per il continente europeo nell'ambito dell'IA ... Come scrive tuttoandroid.net

Cerca Video su questo argomento: Altro Piani Futuro Ia