Questa sera si giocano alcune partite importanti in diversi campionati. Tra queste, l’Atletico Madrid affronta il Barcellona in Coppa del Re, mentre il Brentford riceve l’Arsenal in Premier League. Sono due match che attirano molta attenzione e potrebbero cambiare gli equilibri delle rispettive competizioni.

I pronostici di giovedì 12 febbraio, in campo Premieri League, Coppa del Re e Saudi Pro League più altri campionati minori Le partite più importanti di questo giovedì sono Atletico Madrid-Barcellona di Coppa del Re e Brentford-Arsenal di Premier League. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Il “Cholo” Simeone sogna di ribaltare i pronostici anche in questa doppia semifinale di Coppa del Re, in cui il suo Atletico Madrid avrà probabilmente qualche motivazione in più rispetto alla corazzata di Hansi Flick, detentrice del trofeo ma in questo momento più concentrata sul campionato e soprattutto sulla Champions League. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di giovedì 12 febbraio: Premieri League, Coppa del Re e Saudi Pro League

Approfondimenti su Atletico Madrid

Ecco i pronostici di martedì 30 dicembre, che includono incontri della Premier League, della Saudi Pro League e delle partite dei gironi di Coppa d’Africa.

Ecco i pronostici per mercoledì 31 dicembre, con focus sulla Saudi Pro League e quattro partite della fase a gironi della Coppa d’Africa.

Ultime notizie su Atletico Madrid

Premier League, Brentford-Arsenal: pronostici, migliori scommesse e quote

