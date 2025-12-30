I pronostici di martedì 30 dicembre | Premier League Saudi Pro League e Coppa d’Africa

Ecco i pronostici di martedì 30 dicembre, che includono incontri della Premier League, della Saudi Pro League e delle partite dei gironi di Coppa d’Africa. Analizzeremo le sfide più interessanti per offrire una panoramica obiettiva e accurata delle possibili esiti, considerando le recenti prestazioni delle squadre e le dinamiche attuali del calcio internazionale.

I pronostici di martedì 30 dicembre, in campo Premier League, Saudi Pro League e altre quattro partite dei gironi di Coppa d’Africa A distanza di pochi giorni dall’ultimo incontro, l’ Arsenal capolista ritrova sulla sua strada l’ex allenatore Unai Emery, che da quando è al timone dell’ Aston Villa è diventato una sorta di “bestia nera” per i Gunners, battuti tre volte su sei dal 2023 in poi. I Villans, peraltro, stanno realizzando qualcosa di magico: sabato scorso sono andati a vincere a Stamford Bridge, piegando 2-1 il Chelsea di Enzo Maresca, ed hanno centrato l’ undicesima vittoria di fila tra le varie competizioni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Chelsea-Bournemouth martedì 30 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici; Burnley-Newcastle martedì 30 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici; Arsenal-Aston Villa martedì 30 dicembre 2025 ore 21 | 15 | formazioni quote pronostici; Manchester United-Wolverhampton martedì 30 dicembre 2025 ore 21 | 15 | formazioni quote pronostici.

