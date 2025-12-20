Strada dei Pini a Pila interrogazione del consigliere Peltristi | Servono interventi urgenti per la sicurezza

Il consigliere Peltristi ha presentato un’interrogazione all’Amministrazione Comunale di Perugia riguardo alla sicurezza di Strada dei Pini a Pila. La richiesta evidenzia la necessità di interventi di manutenzione tempestivi per garantire la sicurezza dei cittadini e migliorare le condizioni della strada. La questione rimane di rilievo per la comunità locale, che attende risposte concrete e interventi immediati.

Il capogruppo di Forza Italia, Augusto Peltristo, ha presentato un'interrogazione all'Amministrazione Comunale di Perugia per sollecitare un urgente intervento di manutenzione stradale in Strada dei Pini, nella frazione di Pila. Il consigliere ha ricordato come in data 20 luglio 2025, 24 agosto.

