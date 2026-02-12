I pro riforma | Par condicio violata

Il presidente del Comitato per il Sì, Nicolò Zanon, ha deciso di denunciare l’emittente televisiva «Report» all’Agcom. Zanon sostiene che ci siano state violazioni della par condicio durante le puntate dedicate alla riforma. Nel frattempo, i sondaggi più recenti danno una spinta ai contrari al disegno di legge Nordio, alimentando le tensioni nel dibattito pubblico.

Nicolò Zanon, presidente del Comitato per il Sì, invia un esposto all’Agcom contro «Report». Intanto gli ultimi sondaggi provano a tirare la volata a chi si oppone al ddl Nordio. Da quando un ordigno, l’ottobre scorso, esplose davanti all’abitazione del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci a Pomezia, distruggendo la sua auto e quella della figlia, per una ragione o per un’altra non si è più smesso di parlare di lui. Prima lo scontro con il Garante per la privacy, poi la lobby gay di Cerno e Giletti, i servizi segreti con Mancini e Renzi, la chat con Maria Rosaria Boccia. 🔗 Leggi su Laverita.info

