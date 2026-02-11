Ranucci denunciato all’Agcom Il Comitato Sì Riforma | Violata la par condicio Chiediamo un minimo di decenza

Sigfrido Ranucci finisce di nuovo sotto accusa. Questa volta il Comitato “Sì Riforma” lo accusa di aver violato la par condicio durante la sua trasmissione. Dopo la puntata di domenica, hanno deciso di denunciare Report all’Agcom, sostenendo che il programma abbia esercitato influenza a favore del No e abbia trascurato di dare spazio anche al Sì. La polemica si apre su come vengono gestiti i tempi e i contenuti nei programmi di approfondimento.

Nuovi guai per Sigfrido Ranucci, già nella bufera per lo scambio di messaggi con Maria Rosaria Boccia in cui i due parlano di una presunta «lobby gay»: il Comitato “Sì Riforma” ha denunciato Report all’Agcom dopo la puntata di domenica scorsa in cui la trasmissione « non ha rispettato la par condicio esercitando influenza per il No e omettendo di dare tempo e spazio al Sì». «Non è accettabile», sottolinea il Comitato, ricordando che «la par condicio per il referendum sulla giustizia è iniziata il 14 gennaio» e spiegando di essere in attesa di una risposta dall’Agcom. Nuovi guai per Ranucci: il Comitato “Sì Riforma” denuncia Report all’Agcom. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

