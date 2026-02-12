I Primaluce firmano il loro disco più ambizioso | Way of Perfection
I Primaluce hanno appena pubblicato il loro disco più ambizioso,
Con Way of Perfection, i Primaluce firmano uno dei lavori più solidi e ispirati del progressive metal europeo recente. Non è solo un seguito del precedente Dark Mirrors: è un passo deciso in avanti, un disco che mostra sicurezza compositiva, visione e una padronanza del linguaggio prog-metal rara anche tra i nomi più affermati del genere. Primaluce tornano col nuovo disco Way of Perfection. L’ album colpisce subito per equilibrio. La scrittura è complessa ma mai compiaciuta, tecnica senza diventare sterile. Le strutture articolate, i cambi di tempo e le architetture armoniche convivono con melodie forti, memorabili, capaci di restare impresse anche dopo il primo ascolto.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Approfondimenti su Primaluce Way of Perfection
