I nuovi cartelli con cui il Comune ricorda che chi non raccoglie paga

Il Comune ha installato nuovi cartelli per ricordare ai cittadini che chi non raccoglie le deiezioni dei propri cani deve pagare una multa. La misura vuole sensibilizzare chi vive in città a mantenere pulito il territorio e rispettare le regole di convivenza. Ora, basta ignorare l’obbligo: chi non raccoglie rischia di incorrere in sanzioni salate.

L'iniziativa è stata pensata per sensibilizzare i cittadini, ricordando che chi non rispetto l'obbligo rischia multe salate Pulire dove i nostri amici a quattro zampe sporcano dovrebbe essere un gesto semplice e di educazione civica, fondamentale per il decoro e l’igiene cittadina. Purtroppo non sempre è un gesto scontato. E se a Concorezzo il Comune fa un giro di vite sul tema, prevedendo multe salate nel caso non venisse rispettato l’obbligo di portare con sé una bottiglia d’acqua per pulire qualsiasi tipo di fluido, a Giussano l’amministrazione comunale dà il via ad una campagna di sensibilizzazione dedicata proprio alla raccolta delle deiezioni canine.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondimenti su Comune Roma

A Che tempo che fa, Cannavacciuolo ricorda un’occasione speciale con Maradona, definendolo il suo ospite più prestigioso e l’unico con cui si è seduto a tavola.

La legge di bilancio 2026 approvata alla Camera introduce importanti novità per l'Irpef, con la revisione delle aliquote e degli scaglioni fiscali.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Comune Roma

Argomenti discussi: Pulizia strade, esperimento finito. Ora in arrivo divieti di sosta e multe; Decoro, cestini stradali: nuovi cartelli e fototrappole; Benessere animale: all’area cani di Porta Mosa il cartello con il numero di pronto intervento; Nuovi cartelli.

Nuovi cartelloni turistici sulle principali strade umbreProsegue e si rafforza il progetto di valorizzazione del paesaggio e delle città umbre lungo le principali arterie stradali regionali. (ANSA) ... ansa.it

In arrivo sulle strade i cartelli che tutelano i gatti: 'Anche noi abbiamo famiglia'A Salice Salentino installati venti nuovi cartelli stradali per tutelare i gatti e sensibilizzare sulla guida sicura. auto.everyeye.it

Il Comune informa che arrivano a Bollate nuovi medici di famiglia. Ma Attenzione, per molti pazienti il passaggio sarà automatico, senza bisogno di fare richiesta; per altri, invece, sarà necessario procedere alla scelta del medico con le modalità previste. - facebook.com facebook