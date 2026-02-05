A che ora è meglio allenarsi per ottenere i risultati sperati? Lo abbiamo chiesto a una serie di personal trainer

Molti si chiedono a che ora sia meglio allenarsi per vedere risultati concreti. Per rispondere, abbiamo parlato con alcuni personal trainer, che spiegano che non esiste un’ora perfetta universale. La scelta dipende dagli obiettivi di ognuno e dal ritmo di vita. Nel mondo del fitness, tra TikTok e amici di palestra, si trovano tante opinioni, ma alla fine, la costanza e l’ascolto del proprio corpo restano le cose più importanti.

Il settore del fitness, TikTok e i tuoi compagni di palestra sono pieni di idee su quando sia il momento migliore per l'allenamento con i pesi, quando mangiare e quali giorni saltare. Alcuni consigli potrebbero essere validi, ma districarsi tra disinformazione e speculazioni può essere più faticoso che fare serie di drop set alla panca dopo una dura giornata in ufficio. Michael Betts, direttore di TRAINFITNESS, lo sa bene: «Che tu sia un principiante o un veterano della palestra, probabilmente avrai sentito almeno una delle seguenti affermazioni: allenarsi al mattino è meglio per perdere grasso; allenarsi la sera aiuta a mettere su muscoli; dovresti saltare il venerdì e allenarti il lunedì». 🔗 Leggi su Gqitalia.it

