I liguri tra i meno romantici d’Italia lo studio su San Valentino

Quest’anno in Liguria il 14 febbraio passa quasi in sordina. Lo studio ICU 2026 ha analizzato cinque anni di ricerche su Google legate a San Valentino e ha scoperto che la regione si trova al penultimo posto in Italia per entusiasmo. Meno coppie organizzano regali o serate speciali rispetto ad altre zone del Paese. La festa degli innamorati, quindi, sembra passare un po’ in secondo piano nella regione.

San Valentino? Un momento speciale per le coppie, ma meno in Liguria. Secondo lo studio ICU 2026, l'Indice Cupido elaborato analizzando cinque anni di ricerche su Google associate ai principali rituali del giorno degli innamorati, la Liguria si trova al penultimo posto in Italia, il diciannovesimo, con un punteggio di 48,3 su un massimo di 100. L'Indice Cupido (ICU) è stato elaborato analizzando i volumi di ricerca su Google degli ultimi cinque anni relativi a quattro indicatori di interesse per la festa del 14 febbraio: "cioccolatini San Valentino", "cena San Valentino", "regali San Valentino" e "hotel San Valentino".

