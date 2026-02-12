I figli degli avvocati avranno accesso prioritario allo studentato del Villaggio Olimpico

Questa mattina si è annunciato che circa il 10% dei posti dello studentato al Villaggio Olimpico di Scalo Romana sarà riservato ai figli degli avvocati iscritti alla Cassa Forense. La decisione mira a garantire un accesso prioritario a questa categoria, coinvolgendo anche i dipendenti degli avvocati stessi. La scelta ha suscitato reazioni, ma per ora l’amministrazione conferma che l’obiettivo è facilitare le famiglie degli avvocati con figli che studiano a Roma.

L'accordo con Cassa Forense frutto della partecipazione al fondo di Coima che ha realizzato la struttura. Vale anche per i dipendenti di studio Circa il 10% dei posti del futuro studentato al Villaggio Olimpico di Scalo Romana sarà a disposizione degli iscritti alla Cassa Forense (la previdenza degli avvocati) per l'accesso prioritario per i loro figli e i loro dipendenti. È la stessa Cassa Forense a renderlo noto, spiegando che l'iniziativa nasce dalla partecipazione al Coima Esg City Impact Fund, il fondo (guidato da Coima di Manfredi Catella) che ha realizzato il Villaggio Olimpico.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Questa mattina il Villaggio Olimpico di Milano apre le sue porte agli atleti, con una grande palestra allestita al piano terra di una delle palazzine.

Durante i Giochi invernali di Milano-Cortina, gli atleti non hanno trovato preservativi a disposizione come era successo a Parigi 2024.

