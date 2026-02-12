Hurried Child Syndrome | quando i bambini diventano piccoli adulti

Quando i bambini crescono troppo in fretta, saltando le tappe dell’infanzia. È quanto succede in alcuni casi di hurried child syndrome, una condizione in cui i bambini vengono spinti a diventare adulti prima del tempo. Si vede spesso nei più piccoli che assumono responsabilità da grandi o che si comportano come adulti, anche se dovrebbero vivere spensieratezza e giochi. La società e le aspettative familiari spesso accelerano questo processo, lasciando pochi spazi per l'infanzia vera e propria.

L'espressione hurried child syndrome (letteralmente " sindrome del bambino frettoloso ) descrive una condizione in cui l'infanzia viene compressa, accelerata, quasi saltata. I bambini sono spinti a comportarsi, rendere e performare come piccoli adulti prima di averne le competenze emotive e cognitive. Non si tratta di una diagnosi clinica ufficiale, ma di una categoria pedagogica e culturale utile per leggere un fenomeno sempre più diffuso: bambini con agende piene come manager, iperstimolati, carichi di aspettative scolastiche e sportive, poco tempo per il gioco libero e un precoce contatto con dinamiche tipiche dell'età adulta (competizione, social media, successo, produttività).

