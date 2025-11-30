Samot child compie un anno | crescita del 45% dei piccoli pazienti in cura

Palermotoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È appena trascorso un anno dalla nascita di Samot Child, ente del Terzo settore nato per offrire supporto ai bambini affetti da patologie inguaribili e alle loro famiglie. Una nuova e fondamentale realtà dedicata alle cure palliative pediatriche che cerca di riempire un vuoto nella sanità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

SAMOT CHILD compie un anno: crescita del 45% dei piccoli pazienti in cura, segno di una necessità - È appena trascorso un anno dalla nascita di SAMOT CHILD, ente del Terzo settore nato per offrire supporto ai bambini affetti da patologie inguaribili e alle loro famiglie. Si legge su mondopalermo.it

Cure palliative pediatriche: SAMOT CHILD compie un anno - In questo contesto si inserisce l'opera di sensibilizzazione per la necessità di un hospice pediatrico nella Sicilia occidentale. Secondo insanitas.it

Cerca Video su questo argomento: Samot Child Compie Anno