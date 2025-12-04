Note d' autore a Solomeo il secondo reading-concerto; In ascolto con il Mistero
Prosegue Note d'autore, l’omaggio che Solomeo dedica ogni anno ai racconti e alle sonorità delle Feste. La rassegna offre una serie di concerti-reading per l'avvento, in programma fino al 21 dicembre nella Chiesa di San Bartolomeo, sul restaurato organo Adamo Rossi, figura importante per lo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
La pianista Ying Li suona per gli “Amici“ . Al via “Note d’autore“ - Domani Ying Li, giovane pianista cinese vincitrice di numerosi premi internazionali, si esibirà alla Sala dei Notari. Scrive lanazione.it