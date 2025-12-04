Piano Unicoop la politica umbra si muove | chiesta audizione dei vertici Scongiurare chiusure ed esuberi
“Abbiamo formalmente presentato richiesta di convocazione urgente in Seconda commissione dei vertici di Unicoop Etruria, delle rappresentanze sindacali e dell’assessore regionale allo Sviluppo Economico Francesco De Rebotti”. Dopo i dipendenti, poi i sindacati, ora anche la politica inizia a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
