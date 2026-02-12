GUIDA TV 12 FEBBRAIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Questa sera in tv si vede molto poco. Su Rai1 alle 21.30 torna “Don Matteo 15”, con un episodio in prima visione. Su Rai2 alle 22.15 c’è il classico hockey, mentre su altre reti ci sono programmi e film vari. La serata resta tranquilla, con poche sorprese e niente grandi eventi in programma.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:40 Don Matteo 15 1ªTv Porta a Porta Serie Tv Talk Show Rai2 22:15 23:40 Hockey F.: Lettonia-Stati Uniti Notti Olimpiche Sport Talk Show Rai3 21:20 00:00 Splendida Cornice Tg3 Linea Notte Show Notiziario Rete 4 21:35 00:55 Dritto e Rovescio Drive Up R Talk Show Rubrica Canale 5 21:55 00:20 Striscia la Notizia X-Style R Tg Satirico Rubrica Italia 1 21:25 00:15 Mission: Impossible Protocollo Fantasma Operazione U.N.C.L.E. Film Talk Show La7 21:30 01:00 Piazzapulita TgLa7 Talk Show Notiziario Tv8 21:35 23:50 Paradiso Amaro Io Prima di Te Film Film Nove 21:30 23:55 Only Fun: Comico Show Che Tempo Che Fa: Il Tavolo R Show Talk Show

