Google photos potrebbe risolvere uno dei suoi ostacoli di condivisione più frustranti

Google Photos ha annunciato un nuovo aggiornamento che punta a semplificare la condivisione. Ora, gli utenti potranno condividere le foto in modo più rapido e intuitivo, grazie a nuove funzioni pensate proprio per rendere più facile l’uso quotidiano. La novità potrebbe risolvere uno dei problemi più fastidiosi che gli utenti incontrano ancora oggi.

l’aggiornamento di google photos introduce una serie di novità orientate alla condivisione e all’usabilità. tra le innovazioni principali spicca l’inserimento di un pulsante copia nel foglio di condivisione, pensato per copiare le immagini direttamente negli appunti e incollarle in altre applicazioni senza dover effettuare il download. oltre a questo, sono previste modifiche all’interfaccia, con un restyling basato su material 3 expressive e nuove modalità di visualizzazione nell’area backup, nell’elenco album e nella sezione updates. pulsante copia di google photos: condivisione diretta e novità. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

